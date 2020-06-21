"Ювентус" готов использовать одного из своих игроков в сделке по трансферу Рауля Хименеса

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести мексиканского нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также включить в сделку защитника Даниэле Ругани или форварда Федерико Бернардески. Также Хименес входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон" не желает расставаться с футболистом и требует за него не менее 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Хименес провел за "Вулверхэмптон" 45 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. На счету 26-летнего Бернардески один забитый мяч и одна голевая передача в 26 поединках. 25-летний Ругани принял участие в семи поединках.

Не пропустите: "Ювентус" отказался от трансфера Жоржиньо. | http://soccernews.ru