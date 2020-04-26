"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба

Туринский "Ювентус" по-прежнему хочет купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб не может заплатить за футболиста требуемые 150 миллионов евро, поэтому готов включить в сделку нескольких своих игроков. "Ювентус" предложил манкунианцам защитника Алекса Сандро, полузащитников Миралема Пьянича, Аарона Рэмзи, Адриена Рабьо, а также нападающего Дугласа Косту.

Напомним, что Погба ранее выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы, а затем перешел в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала", ПСЖ и "Интера".

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Впрочем, "МЮ" имеет право автоматически продлить с ним контракт еще на год.

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