"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену
"Ювентус" желает заполучить хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
По сведениям Calciomercatoweb, "старая синьора" готова использовать в сделке своего хавбека Адриана Рабьо, который ранее жаловался на отсутствие игровой практики.
Напомним, что в услугах Эриксена также заинтересован "Реал".
В этом сезоне Рабьо принял участие в трех играх. На счету Эриксена один забитый мяч и один ассист в 11 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3