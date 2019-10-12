"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену

"Ювентус" желает заполучить хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По сведениям Calciomercatoweb, "старая синьора" готова использовать в сделке своего хавбека Адриана Рабьо, который ранее жаловался на отсутствие игровой практики.

Напомним, что в услугах Эриксена также заинтересован "Реал".

В этом сезоне Рабьо принял участие в трех играх. На счету Эриксена один забитый мяч и один ассист в 11 матчах.

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