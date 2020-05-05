"Ювентус" готов купить форварда "Наполи" Милика

"Ювентус" интересуется форвардом "Наполи" Аркадиушем Миликом. Об этом сообщается Tuttosport.

По данным источника, туринский клуб хочет заменить 26-летним поляком нападающего Гонсало Игуаина, который этим летом может покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Милан".

В "Наполи" Милик играет с лета 2016 года. В итальянский клуб он перешел за 32 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне форвард участвовал в 16 матчах Серии А и забил 9 голов.

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