"Ювентус" готов купить игрока "Бенфики" за громадную сумму

"Ювентус" готов подписать молодого игрока "Бенфики" Жоау Фелиша за огромную сумму. Об этом сообщает As.

По данным источника, "Ювентус" готов отдать 120 миллионов евро отступных за покупку 19-летнего футболиста. Эту информацию подтвердил спортивный директор туринского клуба. На переговорах также присутствовал агент футболиста Жорже Мендеш.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Манчестер Юнайтед", "Барсе", "Реал" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне Фелиш участвовал в 16 матчах в чемпионате Португалии, где отметился 9 голами и 4 ассистами.

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