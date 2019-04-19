"Ювентус" готов купить Ндомбеле за 60 миллионов евро

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"Ювентус" готов купить Ндомбеле за 60 миллионов евро

"Ювентус" хочет приобрести игрока "Лиона" Танги Ндомбеле за 60 миллионов евро. Об этом сообщает The Sun.

Трансферная стоимость футболиста - 50 миллионов евро. Соглашение игрока с французским клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в покупке 22-летнего футболиста также заинтересован "Манчестер Сити"

В нынешнем сезоне Ндомбеле участвовал в 43 матчах, отметившись 2 гола и 7 ассистами. 

Не пропустите: Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле| http://soccernews.ru

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