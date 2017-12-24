"Ювентус" готов летом заплатить 45 миллионов евро за Строотмана

"Ювентус" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Ромы" Кевину Строотману, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда сумма отступных в его контракте снизится до 45 миллионов евро. Стоит отметить, что минувшим летом "волки" уже отказывали "Юве" в трансфере игрока.

В этом сезоне 27-летний Строотман провел за "Рому" 21 матч во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с римлянами действует до лета 2022 года.

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