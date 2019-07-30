"Ювентус" готов обменять Дибалу на Лукаку, однако "Манчестер Юнайтед" должен будет доплатить

"Ювентус" рассматривает вариант с обменом игроками с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "старая синьора" интересуется форвардом "МЮ" Ромелу Лукаку, а "красные дьяволы" хотят, чтобы в сделку был включен Пауло Дибала.

Отмечается, что стоимость аргентинца оценивается в 100 миллионов евро, а Лукаку - 83 миллиона. Таким образом, в случае обмена, "МЮ" ожидает доплаты со стороны "Ювентуса".

Однако сделка может не состояться, так как Дибала еще не принял окончательного решения о своем будущем, но склоняется к сохранению клубной прописки.

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