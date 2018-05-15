"Ювентус" готов обменять Дибалу в "Реал"

Туринский "Ювентус" готов обменять своего ведущего форварда Пауло Дибалу в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 24-летнего нападающего, который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри, "старая синьора" желает получить полузащитника королевского клуба Матео Ковачича и сумму в 65 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" определил две трансферные цели на лето. | soccernews.ru