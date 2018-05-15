"Ювентус" готов обменять Дибалу в "Реал"

Теги ювентусреал мадридпауло дибаламатео ковачич

"Ювентус" готов обменять Дибалу в "Реал"Туринский "Ювентус" готов обменять своего ведущего форварда Пауло Дибалу в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 24-летнего нападающего, который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри, "старая синьора" желает получить полузащитника королевского клуба Матео Ковачича и сумму в 65 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" определил две трансферные цели на лето. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 37 75
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5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
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12 Алавес 37 47
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