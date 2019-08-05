"Ювентус" готов обменять двух футболистов на Погба

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"Ювентус" готов обменять двух футболистов на Погба

"Ювентус" продолжает работать над подписанием хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" предлагает обменять француза на своего полузащитника Блеза Матюиди и форварда Марио Манджукича.

Напомним, что ранее "МЮ" отклонил предложение "Реала", который предлагал права на Хамеса Родригеса с доплатой.

Ранее сообщалось, что манкунианцы установили на Погба ценник в размере 200 миллионов евро.

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