"Ювентус" готов обменять двух футболистов на Погба
"Ювентус" продолжает работать над подписанием хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" предлагает обменять француза на своего полузащитника Блеза Матюиди и форварда Марио Манджукича.
Напомним, что ранее "МЮ" отклонил предложение "Реала", который предлагал права на Хамеса Родригеса с доплатой.
Ранее сообщалось, что манкунианцы установили на Погба ценник в размере 200 миллионов евро.
Читайте также: Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Сочи" подписал контракт с Нобоа
-
"Спартак" объявил о переходе Тиля
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" Лукаку тренируется с "Андерлехтом"
-
Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка
-
Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Лента новостей
-
Глушаков провел дебютный матч за "Ахмат"
-
"Ювентус" готов обменять двух футболистов на Погба
-
1
ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара
-
Стало известно, во сколько "Динамо" обойдется трансфер Филиппа из "Боруссии"
-
"Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта
-
1
Руни может перебраться в Чемпионшип в роли играющего тренера
-
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ
-
"Сочи" подписал контракт с Нобоа
-
1
Болельщики раскритиковали экс-игрока "Боруссии" за пародию на Гитлера
-
1
"Реал" может купить Эриксена за 50 миллионов евро
-
"Спартак" объявил о переходе Тиля
-
1
Гвардиола прокомментировал переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
-
Уткин оценил вклад Карреры в игру "Спартака"
-
Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США
-
"Бордо" и "Ренн" намерены купить Косиельни
-
Дибала прошёл медицинский осмотр в "Ювентусе"
-
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Оренбурга" на матч 4-го тура РПЛ
-
"Марсель" объявил о переходе нападающего "Боки Хуниос" Дарио Бенедетто
-
Шюррле и Мельгарехо попали в заявку "Спартака" на Лигу Европы
-
Экс-футболист "Зенита" Евсеев может стать игроком "Ротора"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17