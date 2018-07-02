"Ювентус" готов обменять Головина на своего вингера

Туринский "Ювентус" продолжает торговать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует сделать новое предложение по 22-летнему хавбеку армейцев. Теперь в сделку по россиянину чемпионы Италии будут готовы включить своего вингера Марко Пьяцу.

Напомним, скауты "Челси" видят в Головине нового Модрича. | soccernews.ru