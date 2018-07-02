"Ювентус" готов обменять Головина на своего вингера

Теги ювентусцска москваалександр головинмарко пьяца

"Ювентус" готов обменять Головина на своего вингераТуринский "Ювентус" продолжает торговать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует сделать новое предложение по 22-летнему хавбеку армейцев. Теперь в сделку по россиянину чемпионы Италии будут готовы включить своего вингера Марко Пьяцу.

Напомним, скауты "Челси" видят в Головине нового Модрича. | soccernews.ru

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