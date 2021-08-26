"Ювентус" готов обменять Роналду на форварда "Манчестер Сити"

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"Ювентус" готов обменять Роналду на форварда "Манчестер Сити"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Туринский "Ювентус" хочет заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Сити" 29 миллионов евро, утверждает журналист Николо Скира.

Кроме того, итальянский клуб готов рассмотреть возможность включения в сделку форварда "горожан" Габриэла Жезуса.

Напомним, что "Сити" может предложить 36-летнему португальцу контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро.

Роналду в составе "Ювентуса" забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах. Его контракт со "старой синьорой" истекает следующим летом.

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