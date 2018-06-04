"Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Левандовски

Туринский "Ювентус" заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" готова включить в возможную сделку по форварду чемпионов Германии Роберту Левандовски, в подписании которого она заинтересована, своего нападающего Гонсало Игуаина.

Напомним, "Ювентус" вступил в борьбу за португальского таланта. | soccernews.ru