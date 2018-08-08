"Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Погба

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует The Times.

По сведениям источника, "старая синьора" планирует предложить "красным дьяволам" обмен, по которому француз отправится на "Альянц Стэдиум", а на "Олд Траффорд" проследует ее ключевой хавбек Миралем Пьянич. При этом чемпион Италии готов выплатить щедрые комиссионные агенту Погба Мино Райоле, если тому удастся осуществить этот трансфер.

Напомним, Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru