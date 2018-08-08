"Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Погба

1 Теги ювентусманчестер юнайтедмиралем пьяничполь погбамино райола

"Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на ПогбаТуринский "Ювентус" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует The Times.

По сведениям источника, "старая синьора" планирует предложить "красным дьяволам" обмен, по которому француз отправится на "Альянц Стэдиум", а на "Олд Траффорд" проследует ее ключевой хавбек Миралем Пьянич. При этом чемпион Италии готов выплатить щедрые комиссионные агенту Погба Мино Райоле, если тому удастся осуществить этот трансфер.

Напомним,  Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

пиздеж полная

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов