"Ювентус" готов обменять Влаховича на своего игрока с доплатой
Фото твиттер "Фиорентины"
Туринский "Ювентус" готовит новое предложение по трансферу нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.
По информации La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" хочет заполучить 21-летнего серба в обмен на Деяна Кулушевски с доплатой в размере 35 миллионов евро.
Устроят ли такие условия сделки руководство "фиалок", пока неизвестно.
Рыночная стоимость Влаховича оценивается в 70 миллионов евро, а Кулушевски - в 30 миллионов.
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17