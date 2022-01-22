"Ювентус" готов обменять Влаховича на своего игрока с доплатой

Фото твиттер "Фиорентины"

Туринский "Ювентус" готовит новое предложение по трансферу нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

По информации La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" хочет заполучить 21-летнего серба в обмен на Деяна Кулушевски с доплатой в размере 35 миллионов евро.

Устроят ли такие условия сделки руководство "фиалок", пока неизвестно.

Рыночная стоимость Влаховича оценивается в 70 миллионов евро, а Кулушевски - в 30 миллионов.

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