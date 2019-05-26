"Ювентус" готов отдать двух игроков в обмен на Погба

"Ювентус" по-прежнему интересуется французским полузащитником "Манчестер Юнайтед"​ Полем Погба, сообщает Express.

По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать в обмен на француза защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалу. Ранее Погба уже выступал за "Ювентус" на протяжении четырех сезонов.

Также 26-летним французов интересуется "Реал", но мадридцы пока не могут согласовать с манкунианцами его трансферную стоимость.

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