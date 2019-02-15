"Ювентус" готов отдать форварда в обмен на трансферную цель "Барселоны"
Туринский "Ювентус" хочет купить защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Goal.
По сведениям издания, итальянский клуб готов включить в сделку по трансферу де Лигта форварда Мойсе Кина, чтобы снизить цену на голландца, которого "Аякс" оценивает в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 18-летний Кин провел четыре матча и забил один гол.
Что касается 19-летнего де Лигта, то им также интересуются ПСЖ, "Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
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|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
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