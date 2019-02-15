"Ювентус" готов отдать форварда в обмен на трансферную цель "Барселоны"

Туринский "Ювентус" хочет купить защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Goal.

По сведениям издания, итальянский клуб готов включить в сделку по трансферу де Лигта форварда Мойсе Кина, чтобы снизить цену на голландца, которого "Аякс" оценивает в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Кин провел четыре матча и забил один гол.

Что касается 19-летнего де Лигта, то им также интересуются ПСЖ, "Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль".

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