"Ювентус" готов отдать молодого таланта в обмен на хавбека "Сассуоло" Локателли

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"Ювентус" готов отдать молодого таланта в обмен на хавбека "Сассуоло" Локателли

Фото: твиттер Мануэля Локателли/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" продолжает интересоваться полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, "Сассуоло" оценивает игрока в 40 миллионов евро, но "Ювентус" не готов платить такую сумму, поэтому хочет включить в сделку полузащитника Николо Фаджоли, чтобы сбить цену.

В нынешнем сезоне 23-летний Локателли провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 20-летнего Фаджоли два матча.

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