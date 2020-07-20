"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов включить в сделку французского полузащитника Адриана Рабьо. Стоит отметить, что Рабьо также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".
В нынешнем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 25-летнего Рабьо один забитый мяч в 32 поединках за "Ювентус".
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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