"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов включить в сделку французского полузащитника Адриана Рабьо. Стоит отметить, что Рабьо также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

В нынешнем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 25-летнего Рабьо один забитый мяч в 32 поединках за "Ювентус".

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