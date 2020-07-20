"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта

Теги ювентусарсенал лондоналександр ляказеттадриан рабьотрансферы

"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов включить в сделку французского полузащитника Адриана Рабьо. Стоит отметить, что Рабьо также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

В нынешнем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 25-летнего Рабьо один забитый мяч в 32 поединках за "Ювентус".

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на португальского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21

"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов