"Ювентус" готов отдать за Ауара Матюиди плюс доплата

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"Ювентус" готов отдать за Ауара Матюиди плюс доплата

"Ювентус" ведет переговоры с "Лионом" по трансферу вингера Уссама Ауара.

По сведениям Football Italia, "старая синьора" готова заплатить за игрока 32 миллиона евро и включить в сделку хавбека Блеза Матюиди.

Кроме того, "Ювентус" рассматривает вариант с двухгодичной арендой игрока с обязательством выкупа.

В этом сезоне на счету Ауара 9 забитых мячей и 7 ассистов в 37 матчах.

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