"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в зимнее трансферное окно

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"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в зимнее трансферное окно

"Ювентус" готов отпустить защитника Алекса Сандро в другую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным издания, туринский клуб хочет продать 29-летнего футболиста, чтобы увеличить трансферный бюджет и купить нового игрока на позицию защитника.

Сообщается, что в игроке заинтересован "Ювентус" хочет приобрести защитника Эмерсона. 

Отметим, в этом сезоне Сандру ни разу не выходи на поле, так как он восстанавливается после травмы. Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

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