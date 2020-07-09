"Ювентус" готов перехватить трансферную цель "Реала"
"Ювентус" интересуется хавбеком "Ромы" Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Sportitalia.
По данным источника, туринцы готовы заплатить за трансфер 21-летнего игрока 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Реал".
В текущем розыгрыше Дзаньоло участвовал в 20 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
Футболист не играет с января из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.
За "Рому" игрок выступает с лета 2018 года, в его активе 12 голов и 4 ассиста в 60 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17