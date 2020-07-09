"Ювентус" готов перехватить трансферную цель "Реала"

"Ювентус" интересуется хавбеком "Ромы" Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Sportitalia.

По данным источника, туринцы готовы заплатить за трансфер 21-летнего игрока 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Реал".

В текущем розыгрыше Дзаньоло участвовал в 20 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

Футболист не играет с января из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

За "Рому" игрок выступает с лета 2018 года, в его активе 12 голов и 4 ассиста в 60 матчах.

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