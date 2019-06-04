"Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год

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"Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год

"Ювентус" продолжает вести переговоры с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагает специалисту трехлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год. При этом туринцам придется выплатить "Челси" компенсацию за Сарри в размере 5,6 миллионов евро. Но окончательное решение должен принять владелец лондонского клуба Роман Абрамович. 

Напомним, что "Ювентус" расстался с главным тренером Массимилиано Аллегри и в данный момент находится в поисках нового наставника.

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