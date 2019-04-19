"Ювентус" готов побороться за двух игроков "Фиорентины"

"Ювентус" хочет купить у "Фиорентины" двух топ-игроков команды. Об этом сообщает La Nazione.

По информации источника, туринцы намерены приобрести нападающего Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича. На двух футболистов "Ювентус" готов потратить 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что туринцы уже не первых год следят за результатами 21-летнего Кьезы. Миленкович обратил на себя внимание непосредственно в этом сезоне.

В текущем сезоне Кьеза участвовал в 34 матчах, отметившись 12 голами и 8 результативными передачами. 21-летний Миленкович в 31 матче забил 2 гола.

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