"Ювентус" готов побороться за двух игроков "Фиорентины"
"Ювентус" хочет купить у "Фиорентины" двух топ-игроков команды. Об этом сообщает La Nazione.
По информации источника, туринцы намерены приобрести нападающего Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича. На двух футболистов "Ювентус" готов потратить 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что туринцы уже не первых год следят за результатами 21-летнего Кьезы. Миленкович обратил на себя внимание непосредственно в этом сезоне.
В текущем сезоне Кьеза участвовал в 34 матчах, отметившись 12 голами и 8 результативными передачами. 21-летний Миленкович в 31 матче забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11