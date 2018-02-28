"Ювентус" готов поставить ультиматум Эмре Джану

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"Ювентус" готов поставить ультиматум Эмре ДжануТуринский "Ювентус" готов поставить ультиматум полузащитнику английского "Ливерпуля" Эмре Джану, информирует goal.com.

По сведениям издания, руководство "старой сеньоры" встретится с представителями 24-летнего хавбека "красных" уже на этой неделе. Ожидается, что чемпион Италии потребует от немца гарантий того, что ближайшим летом он переберется на "Альянц Стэдиум". Желание "Юве" связано с опасением, что Джана могут перехватить гранды из АПЛ.

Напомним, "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | soccernews.ru

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