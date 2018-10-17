"Ювентус" готов потратить 70 миллионов евро на хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, который сейчас на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

Так, согласно информации AS, следующим летом "старая синьора" будет готова выложить за 27-летнего хавбека "сливочных" 70 миллионов евро, если немецкий гранд не воспользуется своим правом выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Хамес забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 8 играх за "Баварию".

Напомним, Роналду хочет видеть в "Ювентусе" хавбека "Барселоны". | soccernews.ru