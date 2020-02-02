"Ювентус" готов потратить рекордную сумму на трансфер ван Дейка

"Ювентус" интересуется защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, туринский клуб готов потратить на трансфер 28-летнего футболиста 179 миллионов евро. Переход игрока может быть осуществлен летом 2020 года.

Руководство "Юве" считает, что ван Дейк может помочь команде выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году за 84 миллиона евро. Тогда он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

В текущем сезоне голландец провел 34 матча, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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