"Ювентус" готов предложить большие деньги за Влаховича уже в январе

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"Ювентус" готов предложить большие деньги за Влаховича уже в январеФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" планирует как можно скорее заполучить сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" могут сделать "фиалкам" предложение в размере 50 миллионов евро за Душана уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, туринский клуб значительно повысил свою активность в вопросе перехода серба, так как сам Влахович заинтересован в переходе в "Ювентус".

Отмечается, что "Фиорентина" по-прежнему не намерена продавать игрока менее, чем за 70 миллионов евро.

В 13 матчах текущего сезона Серии А 21-летний Влахович забил 10 голов.

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