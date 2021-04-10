"Ювентус" готов продать 8 футболистов

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"Ювентус" готов продать 8 футболистов

Фото Agence France-Presse

Туринский "Ювентус" собирается устроить распродажу игроков, чтобы нивелировать потери от пандемии коронавируса.

По информации Corriere dello Sport, ближайшим летом "старая синьора" готова выставить на трансфер сразу восемь футболистов.

В списке "на выход" числятся Маттия Де ШильоПауло Дибала, Мерих Демирал, Алекс Сандро, Адриан Рабьо, Аарон Рэмзи, Федерико Бернардески и Уэстон Маккенни.

Сообщается, что "Ювентус" рассчитывает выручить от исходящих сделок не менее 100 миллионов евро.

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