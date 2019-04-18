"Ювентус" готов продать Дибалу

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"Ювентус" готов продать Дибалу

Туринский "Ювентус" может расстаться с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов расстаться с форвардом за 100 миллионов евро. Заменить аргентинца в составе "Ювентуса" может его соотечественник нападающий "Интера" Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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