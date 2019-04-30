"Ювентус" готов продать Дибалу

Нападающий Пауло Дибала, скорее всего, покинет "Ювентус" во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, туринский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 25-летнего аргентинца, который больше не является ключевым игроком команды.

Учитывая, что Массимилиано Аллегри останется у руля "старой синьоры", уход форварда считается очень вероятным.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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