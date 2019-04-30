"Ювентус" готов продать Дибалу
Нападающий Пауло Дибала, скорее всего, покинет "Ювентус" во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, туринский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 25-летнего аргентинца, который больше не является ключевым игроком команды.
Учитывая, что Массимилиано Аллегри останется у руля "старой синьоры", уход форварда считается очень вероятным.
В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15