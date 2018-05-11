"Ювентус" готов продать Игуаина

Ближайшим летом туринский "Ювентус" может продать форварда Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы расстаться с 30-летним аргентинцем за 50 миллионов евро, несмотря на то, что два года назад за него было уплачено 90 миллионов.

Стоит отметить, что в услугах Игуаина заинтересованы "Челси" и ПСЖ.

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