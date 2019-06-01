"Ювентус" готов продать Игуаина

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"Ювентус" готов продать Игуаина

Гонсало Игуаин может этим летом покинуть "Ювентус". Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Отметим, что 31-летний футболист провел в аренде в "Челси" полгода. У английского клуба есть возможность выкупить трансфер игрока за 33 миллиона евро. Однако лондонцы не собираются этого делать. Игуаин должен вернуться в туринский клуб летом этого года.

По данным издания, "Ювентус" готов продать Игуаина, если получит выгодное предложение. 

В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей в АПЛ, забив 5 голов.

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