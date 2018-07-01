"Ювентус" готов продать ключевого хавбека "Барселоне"

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"Ювентус" готов продать ключевого хавбека "Барселоне"Туринский "Ювентус" готов продать своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича каталонской "Барселоне", информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" все еще ждет предложения от "сине-гранатовых" по 28-летнему хавбеку размером не менее 80-ти миллионов евро. Средства, вырученные с продажи боснийца, чемпион Италии планирует направить на приобретение ему замены в лице Сергея-Милинковича-Савича из римского "Лацио".

Напомним, "Ювентус" может подписать Роналду. | soccernews.ru

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