"Ювентус" готов продать ключевого хавбека "Барселоне"

Туринский "Ювентус" готов продать своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича каталонской "Барселоне", информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" все еще ждет предложения от "сине-гранатовых" по 28-летнему хавбеку размером не менее 80-ти миллионов евро. Средства, вырученные с продажи боснийца, чемпион Италии планирует направить на приобретение ему замены в лице Сергея-Милинковича-Савича из римского "Лацио".

Напомним, "Ювентус" может подписать Роналду. | soccernews.ru