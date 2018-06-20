"Ювентус" готов продать ключевого игрока "Барселоне"

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"Ювентус" готов продать ключевого игрока "Барселоне"Туринский "Ювентус" готов продать своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича каталонской "Барселоне", информирует Tuttosport.

Так. по сведениям издания, "старая синьора" уже сообщила, что уход боснийца на "Камп Ноу" будет возможен, если "сине-гранатовые" заплатят за него 80 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" намерен расстаться с ведущим форвардом. | soccernews.ru

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