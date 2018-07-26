"Ювентус" готов продать Пьянича

Теги ювентусмиралем пьянич

"Ювентус" готов продать ПьяничаТуринский "Ювентус" готов расстаться этим летом со своим ключевым полузащитником Миралемом Пьяничем, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" вполне будет готова отпустить 28-летнего хавбека в другой клуб, если получит за него минимум 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, Аллегри сделал прогноз о карьера Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru

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