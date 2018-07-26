"Ювентус" готов продать Пьянича

Туринский "Ювентус" готов расстаться этим летом со своим ключевым полузащитником Миралемом Пьяничем, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" вполне будет готова отпустить 28-летнего хавбека в другой клуб, если получит за него минимум 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

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