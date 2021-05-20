"Ювентус" готов продать Рэмзи
Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен
Как сообщает Tutto Juve, "Ювентус" готов продать полузащитника Аарона Рэмзи. Игрок интересен "Ливерпулю".
По информации источника, "Ювентус" хотел бы выручить от этой сделки 20 миллионов евро, однако готов сделать скидку и продать футболиста за 12 миллионов.
В текущем сезоне Рэмзи сыграл 22 игры, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18