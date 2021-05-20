"Ювентус" готов продать Рэмзи

Теги ювентусаарон рэмзиливерпуль

"Ювентус" готов продать РэмзиФото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Как сообщает Tutto Juve, "Ювентус" готов продать полузащитника Аарона Рэмзи. Игрок интересен "Ливерпулю".

По информации источника, "Ювентус" хотел бы выручить от этой сделки 20 миллионов евро, однако готов сделать скидку и продать футболиста за 12 миллионов.

В текущем сезоне Рэмзи сыграл 22 игры, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

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