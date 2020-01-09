"Ювентус" готов продать Ругани за 25-30 млн евро

"Ювентус" готов расстаться с защитником Даниэле Ругани этой зимой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, итальянский клуб хочет расстаться с игроком уже в январе и получить за него от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в 25-летнем футболисты заинтересовано несколько клубов АПЛ, а также "Зенит".

В этом сезоне футболист участвовал лишь в 1 матче Серии А.

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