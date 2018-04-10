"Ювентус" готов продать своего форварда в Китай

Туринский "Ювентус" намерен расстаться со своим форвардом Марио Манджукичем, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" заинтересована в летней продаже 31-летнего нападающего одному из китайских клубов. В сане чемпионов Италии надеются, что трансфер хорвата в Азию позволит заработать на нем максимально возможную сумму.

В нынешнем сезоне Манджукич забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" хочет вернуть Морату, но при одном условии. | soccernews.ru