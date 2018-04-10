"Ювентус" готов продать своего форварда в Китай
Туринский "Ювентус" намерен расстаться со своим форвардом Марио Манджукичем, информирует Tuttosport.
Так, по сведениям издания, "старая синьора" заинтересована в летней продаже 31-летнего нападающего одному из китайских клубов. В сане чемпионов Италии надеются, что трансфер хорвата в Азию позволит заработать на нем максимально возможную сумму.
В нынешнем сезоне Манджукич забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Ювентус".
Напомним, "Ювентус" хочет вернуть Морату, но при одном условии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13