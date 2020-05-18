"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года

"Ювентус" готов продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы подпишут новое соглашение с игроком, когда его агент сможет прибыть в Италию. На данный момент он не может вылететь в страну из-за пандемии коронавиурса.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Зарплата футболиста будет увеличена. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала провел в Серии А 24 матча, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Пауло Дибала выздоровел от коронавируса| http://soccernews.ru