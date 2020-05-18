"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
"Ювентус" готов продлить контракт с форвардом Пауло Дибалой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, туринцы подпишут новое соглашение с игроком, когда его агент сможет прибыть в Италию. На данный момент он не может вылететь в страну из-за пандемии коронавиурса.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Зарплата футболиста будет увеличена. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Дибала провел в Серии А 24 матча, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|26
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|2
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|26
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|4
|Аталанта
|25
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|Наполи
|26
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|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
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|Удинезе
|26
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|25
|27
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|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
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|СПАЛ
|26
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|Брешия
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