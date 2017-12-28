Туринский "Ювентус" готов продлить контракты с двумя своими ветеранами - Андреа Барцальи и Джорджио Кьеллини.

Как информирует la Gazzeta dello Sport, с обоими игроками "старая сеньора" намерена подписать новые соглашения сроком до лета 2019-го года.

Отметим, что нынешние контракты 36-летнего Барцальи и 33-летнего Кьеллини с "Юве" действуют до конца текущего сезона.

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