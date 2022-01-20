"Ювентус" готов расстаться с Де Лигтом. Названа сумма
Фото: инстаграм Де Лигта\Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" готов расстаться с голландским защитником Маттейсом де Лигтом и уже определился с суммой, которую должен заплатить потенциальный покупатель, сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, "Юве" продаст игрока за 65 миллионов евро. В футболисте заинтересована "Барселона" и агент голландца Мино Райола готов устроить трансфер.
Помимо каталонцев в футболисте заинтересованы "Челси" и "Бавария".
В нынешней кампании Де Лигт сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 1 гол.
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|6
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|36
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18