"Ювентус" готов расстаться с Де Лигтом. Названа сумма

Фото: инстаграм Де Лигта\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" готов расстаться с голландским защитником Маттейсом де Лигтом и уже определился с суммой, которую должен заплатить потенциальный покупатель, сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, "Юве" продаст игрока за 65 миллионов евро. В футболисте заинтересована "Барселона" и агент голландца Мино Райола готов устроить трансфер.

Помимо каталонцев в футболисте заинтересованы "Челси" и "Бавария".

В нынешней кампании Де Лигт сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 1 гол.

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