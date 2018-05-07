"Ювентус" готов расстаться с Дибалой при двух условиях
Ближайшим летом туринский "Ювентус" будет готов расстаться со своим ведущим форвардом Пауло Дибалой, информирует Tuttosport.
Однако это будет возможно только в том случае, если 24-летний нападающий лично затребует свой трансфер и по нему поступит предложение, которое полностью устроит "старую синьору".
В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 43 матчах за "Ювентус".
Напомним, Каррера дал ответ "Ювентусу". | soccernews.ru
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