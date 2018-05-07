"Ювентус" готов расстаться с Дибалой при двух условиях

Ближайшим летом туринский "Ювентус" будет готов расстаться со своим ведущим форвардом Пауло Дибалой, информирует Tuttosport.

Однако это будет возможно только в том случае, если 24-летний нападающий лично затребует свой трансфер и по нему поступит предложение, которое полностью устроит "старую синьору".

В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 43 матчах за "Ювентус".

Напомним, Каррера дал ответ "Ювентусу". | soccernews.ru