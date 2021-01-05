"Ювентус" готов расстаться с двумя игроками в январе

Туринский "Ювентус" готов расстаться с полузащитником Адриеном Рабьо и нападающим Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб продаст обоих игроков, если получит по ним достойные предложения. Интерес к Бернардески проявляют "Герта" и "Лион".

В нынешнем сезоне 25-летний Рабьо провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. На счету 26-летнего Бернардески одна голевая передача в 16 поединках.

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