"Ювентус" готов расстаться с ключевым игроком ради подписания Погба
Туринский "Ювентус" может подписать этим летом еще одного топового игрока, информирует Corriere dello Sport.
Так, по сведениям издания, "старая синьора" готова выставить на трансфер своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, чтобы получить средства на подписание хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Напомним, агент Пьянича пытается организовать встречу с президентом "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
-
Эрнандес уже прибыл в Москву
-
Боатенг вскоре станет игроком ПСЖ
-
Участники ЧМ-2018 вернулись в расположение "Краснодара"
-
Дешам: "Мбаппе повезло, что против него не играю я"
-
Алдонин: "Переживаю за ЦСКА после ухода Березуцких"
-
Вьери: "За Зобниным следят многие европейские клубы"
-
В Москве рассказали о прибыли от проведения ЧМ-2018
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 25 июля
-
Бывший полузащитник "Краснодара" перебрался на Кипр
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Сарри сделал прогноз по будущему в "Челси" Куртуа, Виллиана и Азара
-
Онопко назвал две лучшие команды России в настоящий момент
-
Гинер примет решение по Головину в среду
-
"Фулхэм" согласовал трансфер форварда дортмундской "Боруссии"
-
Игрок "Челси" переходит в "Аталанту"
-
"Ливерпуль" объявил о приезде Шакири в расположение клуба
-
Дешам рассказал о своих эмоциях после победы в финале ЧМ-2018
-
Старридж в восторге от новичка "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31