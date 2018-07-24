"Ювентус" готов расстаться с ключевым игроком ради подписания Погба

Теги ювентусманчестер юнайтедполь погбамиралем пьянич

"Ювентус" готов расстаться с ключевым игроком ради подписания ПогбаТуринский "Ювентус" может подписать этим летом еще одного топового игрока, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" готова выставить на трансфер своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, чтобы получить средства на подписание хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним,  агент Пьянича пытается организовать встречу с президентом "Барселоны". | soccernews.ru

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