"Ювентус" готов расстаться с Маркизио

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "бьянконери" уже не считают 31-летнего футболиста незаменимым. А учитывая желание самого хавбека получить новый вызов, клуб готов расстаться с ним уже этим летом.

Ранее интерес к Маркизио проявлял лондонский "Челси", однако "синие" пока не делали конкретных предложений по трансферу игрока.

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