"Ювентус" готов расстаться с Маркизио

Теги ювентусклаудио маркизио

"Ювентус" готов расстаться с Маркизио

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "бьянконери" уже не считают 31-летнего футболиста незаменимым. А учитывая желание самого хавбека получить новый вызов, клуб готов расстаться с ним уже этим летом.

Ранее интерес к Маркизио проявлял лондонский "Челси", однако "синие" пока не делали конкретных предложений по трансферу игрока.

Не пропустите: Гарай близок к переходу в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Рома 1 3
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 СПАЛ 0 0
14 Сампдория 0 0
15 Сассуоло 0 0
16 Торино 0 0
17 Удинезе 0 0
18 Аталанта 1 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов