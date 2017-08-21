"Ювентус" готов расстаться с Маркизио
Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в стане "бьянконери" уже не считают 31-летнего футболиста незаменимым. А учитывая желание самого хавбека получить новый вызов, клуб готов расстаться с ним уже этим летом.
Ранее интерес к Маркизио проявлял лондонский "Челси", однако "синие" пока не делали конкретных предложений по трансферу игрока.
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|0
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|0
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|Кротоне
|0
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|Фиорентина
|0
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|Дженоа
|0
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|0
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|Милан
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|СПАЛ
|0
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|Сампдория
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|1
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|Кальяри
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