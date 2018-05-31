"Ювентус" готов расстаться с тремя ведущими игроками, чтобы подписать Милинковича-Савича

Туринский "Ювентус" готов расстаться с тремя своими ведущими игроками, чтобы подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Tuttosport, средства на трансфер 23-летнего серба "старая синьора" рассчитывает получить с продажи защитника Алекса Сандро, хавбека Миралема Пьянича и форварда Марио Манджукича.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, агент прокомментировал желание Милинковича-Савича выступать за "Реал". | soccernews.ru