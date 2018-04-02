"Ювентус" готов сделать 80-миллионное предложение по хавбеку "Барселоны"

Теги ювентусбарселонаиван ракитич

"Ювентус" готов сделать 80-миллионное предложение по хавбеку "Барселоны"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом за 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" "старая синьора" будет готова выложить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах за "Барселону".

Напомним, в ближайшее время "Ювентус" планирует закрыть свое первое летнее подписание. | soccernews.ru

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