Туринский "Ювентус" готов сделать предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "старая синьора" рассчитывает подписать 22-летнего игрока "красных дьяволов" за умеренную плату. В споре за француза чемпион Италии намерен опередить мюнхенскую "Баварию" и лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" проведет предварительные переговоры с Каррерой. | soccernews.ru