"Ювентус" готов сделать предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусманчестер юнайтедантони мартиаль

"Ювентус" готов сделать предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" готов сделать предложение по вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "старая синьора" рассчитывает подписать 22-летнего игрока "красных дьяволов" за умеренную плату. В споре за француза чемпион Италии намерен опередить мюнхенскую "Баварию" и лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" проведет предварительные переговоры с Каррерой. | soccernews.ru

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