"Ювентус" готов снизить цену на Алекса Сандро

Туринский "Ювентус" готов снизить цену на своего защитника Алекса Сандро, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" вполне будет готова отпустить 27-летнего бека, если потенциальный покупатель выложит за него вместо заявленных ранее 50-ти миллионов евро на 10 миллионов евро меньше этой суммы.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, Роналду хочет видеть в "Ювентусе" бывшего партнера по "Реалу". | soccernews.ru